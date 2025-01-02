Донован Митчелл: «Хочу повторить сделанное Леброном и принести Кливленду титул»
Донован Митчелл рассказал о своей цели в «Кавальерс».
«Кливленд» Митчелла ранее обыграл «Лейкерс» со счетом 122:110 в первом матче Леброна Джеймса после того, как ему исполнилось 40 лет.
«Я рос на Леброне, был его поклонником, а теперь сам выхожу в форме «Кавальерс». Интересно все повернулось.
Хочу повторить сделанное Леброном и принести Кливленду титул», – заявил Митчелл.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Cavaliers Nation
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