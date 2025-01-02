Донован Митчелл: «Хочу повторить сделанное Леброном и принести Кливленду титул»

Донован Митчелл рассказал о своей цели в «Кавальерс».

«Кливленд» Митчелла ранее обыграл «Лейкерс» со счетом 122:110 в первом матче Леброна Джеймса после того, как ему исполнилось 40 лет.

«Я рос на Леброне, был его поклонником, а теперь сам выхожу в форме «Кавальерс». Интересно все повернулось.

Хочу повторить сделанное Леброном и принести Кливленду титул», – заявил Митчелл.