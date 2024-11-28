Дэвид Кан: «Через пару лет у НБА будет сильная и конкретная заинтересованность в Европе»

Дэвид Кан предсказал, что через два года у НБА появится новая лига в Европе.

«После победы «Парижа» над «Партизаном» (74:71, 7 ноября) ко мне пришли два человека, которые привыкли к играм НБА , и сказали, что это была лучшая игра, которую они когда-либо видели. Вот что мы можем продать – продукт, который не имеет ничего общего с НБА.

Я не знаю, как и каким образом, но я предсказываю, что через пару лет у НБА будет сильная и конкретная заинтересованность в Европе.

Через два года истекает срок действия лицензий, которые подписали 13 клубов Евролиги, и фактически эти клубы станут свободными агентами. Поэтому сейчас самое время обсудить этот вопрос внутри Евролиги , ФИБА и НБА. Время пришло», – сказал бывший генеральный менеджер «Миннесоты», а ныне президент и совладелец «Парижа ».