Гашпер Окорн сменил Заре Марковски на посту главного тренера «Пистои»
«Пистоя» поменяла главного тренера.
Заре Марковски завершил работу с командой. Его место занял 51-летний словенский тренер Гашпер Окорн. Специалист работал со словенским клубом КРКА до 2024 года, а также тренирует сборную Венгрии.
Окорн выигрывал национальные чемпионаты Словении, Хорватии и Венгрии (дважды).
«Пистоя» занимает 13-е место в итальянской лиге с результатом 3-9.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Пистои»
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