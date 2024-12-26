Гашпер Окорн сменил Заре Марковски на посту главного тренера «Пистои»

«Пистоя» поменяла главного тренера.

Заре Марковски завершил работу с командой. Его место занял 51-летний словенский тренер Гашпер Окорн. Специалист работал со словенским клубом КРКА до 2024 года, а также тренирует сборную Венгрии.

Окорн выигрывал национальные чемпионаты Словении, Хорватии и Венгрии (дважды).

«Пистоя» занимает 13-е место в итальянской лиге с результатом 3-9.