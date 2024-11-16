Рик Брансон: «Мо Чикс вынудил меня завершить карьеру»
Рик Брансон признался, что завершил карьеру после 9 лет из-за Мориса Чикса.
«Мо Чикс вынудил меня завершить карьеру. Или, извините, Мо Чикс вынудил меня уйти из баскетбола. Он был тренером «Сиксерс». Все, чего я хотел — это отыграть 10 сезонов в НБА. Это все, чего я хотел, но ушел.
Итак, тренером был Мо, и я сказал, что пойду в «Сиксерс» и попробую там себя. Я уже играл за него в «Портленде» пару лет назад, так что все было хорошо. Все было готово для того, чтобы я попал в команду. Короче говоря, они меня отчислили. Они отчислили меня, как только закончилась игра. «Эй, Рик, давай поговорим в подсобке». Я сказал: «О, черт», — рассказал отец Джейлена Брансона.
В настоящее время Брансон и Чикс работают в тренерском штабе «Нью-Йорка».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Roommates Show
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости