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Рик Брансон: «Мо Чикс вынудил меня завершить карьеру»

Рик Брансон признался, что завершил карьеру после 9 лет из-за Мориса Чикса.

«Мо Чикс вынудил меня завершить карьеру. Или, извините, Мо Чикс вынудил меня уйти из баскетбола. Он был тренером «Сиксерс». Все, чего я хотел — это отыграть 10 сезонов в НБА. Это все, чего я хотел, но ушел.

Итак, тренером был Мо, и я сказал, что пойду в «Сиксерс» и попробую там себя. Я уже играл за него в «Портленде» пару лет назад, так что все было хорошо. Все было готово для того, чтобы я попал в команду. Короче говоря, они меня отчислили. Они отчислили меня, как только закончилась игра. «Эй, Рик, давай поговорим в подсобке». Я сказал: «О, черт», — рассказал отец Джейлена Брансона.

В настоящее время Брансон и Чикс работают в тренерском штабе «Нью-Йорка».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Roommates Show
logoНью-Йорк
logoФиладельфия
Морис Чикс
logoНБА
logoДжейлен Брансон
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