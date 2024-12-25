0

«Майами» переведет Кешада Джонсона на стандартный двухлетний контракт

«Хит» подпишет с Кешадом Джонсоном двухлетнее соглашение.

«Майами» преобразует двусторонний контракт форварда (23 года, 201 см) в стандартный двухлетний контракт НБА, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Джонсон выступал в G-лиге за «Су-Фолс», набирая 21,2 очка и 8,3 подбора в среднем за матч.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
logoМайами
переходы
logoНБА
Кешад Джонсон
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Селтикс», «Хит», «Мэджик», «Нетс», «Рокетс» и «Уорриорз» выразили интерес к Джону Кончару
5вчера, 20:15
Дрю Смит выбыл до конца сезона с разрывом ахиллова сухожилия
3вчера, 18:44
Деннис Смит: «Думаю, что подошел бы «Сперс», «Вулвс», «Хит» или «Лейкерс»
2вчера, 17:05
«Майами» планирует сохранить Джимми Батлера. Планы клуба может изменить лишь крупное предложение или деструктивное поведение игрока
8вчера, 09:59
Рекомендуем
Главные новости
Леброн Джеймс сегодня может стать лидером НБА по победам на Рождество. На данный момент он делит 1-е место с Уэйдом (10)
7 минут назад
Джа Морэнт, Яннис Адетокумбо и Джейлен Грин – в Топ-10 моментов сезона НБА на данный момент
17 минут назадВидео
Единая лига ВТБ. «Автодор» – ЦСКА, УНИКС сыграет с «Пармой»
35 минут назад
Выход Луки Дончича в рождественской игре с «Миннесотой» пока под вопросом
40 минут назад
Джейсон Тейтум может пропустить рождественский матч с «Сиксерс» из-за плохого самочувствия
45 минут назад
Участие Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса в рождественском матче с «Уорриорз» под вопросом
151 минуту назад
Девин Букер пропустит рождественский матч против «Денвера» из-за травмы
57 минут назад
Леброн Джеймс поднялся на чистое второе место по количеству трехочковых попаданий за «Лейкерс»
4вчера, 20:54
«Сакраменто» всерьез претендует на Кэма Джонсона и Дориана Финни-Смита
6вчера, 20:27
«Селтикс», «Хит», «Мэджик», «Нетс», «Рокетс» и «Уорриорз» выразили интерес к Джону Кончару
5вчера, 20:15
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Дубай» одержал победу над «Игокеа»
вчера, 17:58
Агент: «Алексей Швед без контракта. Веду переговоры со всеми командами, которые нуждаются в игроках, выступающих на его позиции»
вчера, 17:54
Яннулис Ларендзакис пропустит матч против «Милана» из-за травмы
вчера, 14:48
«Альба» отклонила предложение «Анадолу Эфеса» по Мартину Херманнссону
вчера, 13:58
Девин Букер может пропустить матч против «Денвера» в среду
1вчера, 13:46
Николя Батюм ушел с поста миноритарного акционера «Виллербана»
1вчера, 13:27
Малик Бизли – Энтони Дэвису: «Просто выкрикнуть «Ааааа» не значит заработать фол»
3вчера, 09:47Видео
У Джамала Мюррэя повреждение голеностопа. «Наггетс» надеются, что он вернется по ходу этой недели
1вчера, 04:35
Чемпионат Италии. 29 очков Миротича помогли «Милану» обыграть «Трапани Шарк»
23 декабря, 20:12
Чемпионат Франции. Уорд и Шортс набрали 56 очков на двоих, «Париж» обыграл «Лимож»
23 декабря, 20:10
Рекомендуем