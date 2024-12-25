«Майами» переведет Кешада Джонсона на стандартный двухлетний контракт
«Хит» подпишет с Кешадом Джонсоном двухлетнее соглашение.
«Майами» преобразует двусторонний контракт форварда (23 года, 201 см) в стандартный двухлетний контракт НБА, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
Джонсон выступал в G-лиге за «Су-Фолс», набирая 21,2 очка и 8,3 подбора в среднем за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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