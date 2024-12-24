1

Деннис Смит: «Думаю, что подошел бы «Сперс», «Вулвс», «Хит» или «Лейкерс»

Деннис Смит назвал команды, которым он мог бы подойти.

«Многим командам пригодился бы работяга. Я думаю, что пригодился бы «Сперс», потому что они все еще в поиске. «Миннесота», «Майами», безусловно.

Думаю, что эти три команды могли бы меня подписать, даже не зная, как много я работал этим летом, только исходя из того, что я показывал в прошлом сезоне. Думаю, я мог бы прийти и внести весомый вклад. «Лейкерс» – еще одна команда», – сказал бывший разыгрывающий «Бруклина».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал The OGs
logoДеннис Смит
logoМиннесота
logoМайами
logoЛейкерс
logoНБА
logoСан-Антонио
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Деннис Смит, как ожидается, присоединится к фарм-команде «Сан-Антонио» в G-лиге
121 декабря, 07:52
«Реал» рассматривает варианты усиления среди игроков НБА. В списке интересов испанского клуба Деннис Смит
20 декабря, 10:59
Деннис Смит: «Дирк Новицки должен мне 10 000 долларов»
320 ноября, 16:14
«Фенербахче» хочет подписать Денниса Смита
27 октября, 11:28
Рекомендуем
Главные новости
«Я набрал 60 очков, мы должны были их разнести». Гилберт Аренас рассказал, как Тим Донахи засудил его команду
15 минут назад
«Возможно, он лучше отдает передачи, но это все». Джефф Тиг не считает, что Лука Дончич лучше Джейсона Тейтума
233 минуты назад
Премьер-лига. Женщины. «Спарта энд К» обыграла новосибирское «Динамо», МБА встречается с «Динамо» из Курска
53 минуты назадLive
Кайри Ирвинг: «Как и великие художники или великие спортсмены, Энтони Эдвардс многое заимствует у других игроков»
сегодня, 16:52
«Новый Орлеан» готов обменять Зайона Уильямсона
10сегодня, 16:31
Дуэйн Уэйд: «Мне нравятся «Селтикс». Они все еще настроены на борьбу»
сегодня, 16:22
«Давайте позволим игрокам снова проявлять креативность». Лу Уильямс считает, что аналитика вредит НБА
1сегодня, 16:06
«Мэджик, Стеф, Пэйтон, Кидд и я». Анферни Хардуэй назвал Топ-5 разыгрывающих всех времен
8сегодня, 15:54
«Он делал все, кроме языка». Фил Джексон был поражен, насколько Кобе Брайант был похож на Майкла Джордана
7сегодня, 15:45
«Я была лучше всех их». Кейтлин Кларк рассказала, как ее хотели признать MVP лиги для мальчиков
6сегодня, 15:18
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Дубай» одержал победу над «Игокеа»
7 минут назад
Агент: «Алексей Швед без контракта. Веду переговоры со всеми командами, которые нуждаются в игроках, выступающих на его позиции»
11 минут назад
Яннулис Ларендзакис пропустит матч против «Милана» из-за травмы
сегодня, 14:48
«Альба» отклонила предложение «Анадолу Эфеса» по Мартину Херманнссону
сегодня, 13:58
Девин Букер может пропустить матч против «Денвера» в среду
1сегодня, 13:46
Николя Батюм ушел с поста миноритарного акционера «Виллербана»
1сегодня, 13:27
Малик Бизли – Энтони Дэвису: «Просто выкрикнуть «Ааааа» не значит заработать фол»
3сегодня, 09:47Видео
У Джамала Мюррэя повреждение голеностопа. «Наггетс» надеются, что он вернется по ходу этой недели
1сегодня, 04:35
Чемпионат Италии. 29 очков Миротича помогли «Милану» обыграть «Трапани Шарк»
вчера, 20:12
Чемпионат Франции. Уорд и Шортс набрали 56 очков на двоих, «Париж» обыграл «Лимож»
вчера, 20:10
Рекомендуем