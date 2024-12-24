Деннис Смит: «Думаю, что подошел бы «Сперс», «Вулвс», «Хит» или «Лейкерс»

Деннис Смит назвал команды, которым он мог бы подойти.

«Многим командам пригодился бы работяга. Я думаю, что пригодился бы «Сперс», потому что они все еще в поиске. «Миннесота », «Майами », безусловно.

Думаю, что эти три команды могли бы меня подписать, даже не зная, как много я работал этим летом, только исходя из того, что я показывал в прошлом сезоне. Думаю, я мог бы прийти и внести весомый вклад. «Лейкерс » – еще одна команда», – сказал бывший разыгрывающий «Бруклина».