Виктор Вембаньяма: «Испытываю чувство свободы, которого у меня никогда не было раньше»
Виктор Вембаньяма описал ощущения от нынешнего стиля игры.
«Пока я рос, мне приходилось постоянно бороться с мнением тренеров и команд о том, кто я, и что должен делать. Теперь испытываю чувство свободы, которого у меня никогда раньше не было.
Это самый прямой путь к тому, чтобы стать лучше и выбраться на высочайший уровень.
Поэтому я стараюсь быть креативным на площадке, чтобы помочь моей команде. Меня не пытаются загнать в строгие рамки, и я не буду делать этого сам», – заявил форвард «Сперс».
Лучший новичок прошлого года является фаворитом на звание «Мистера замка» и имеет высокие шансы на участие в Матче всех звезд в этом сезоне.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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