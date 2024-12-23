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Виктор Вембаньяма: «Испытываю чувство свободы, которого у меня никогда не было раньше»

Виктор Вембаньяма описал ощущения от нынешнего стиля игры.

«Пока я рос, мне приходилось постоянно бороться с мнением тренеров и команд о том, кто я, и что должен делать. Теперь испытываю чувство свободы, которого у меня никогда раньше не было.

Это самый прямой путь к тому, чтобы стать лучше и выбраться на высочайший уровень.

Поэтому я стараюсь быть креативным на площадке, чтобы помочь моей команде. Меня не пытаются загнать в строгие рамки, и я не буду делать этого сам», – заявил форвард «Сперс».

Лучший новичок прошлого года является фаворитом на звание «Мистера замка» и имеет высокие шансы на участие в Матче всех звезд в этом сезоне.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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