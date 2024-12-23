Лу Уильямс: «Лейкерс» не славятся развитием игроков. Их молодежи приходится учиться на ходу»
Лу Уильямс порассуждал о причинах нестабильности «Лейкерс».
«Это совсем неглубокая команда. Но у них есть неплохие элементы.
«Лейкерс» не славятся развитием игроков. Многим парням приходится учиться на ходу. Далтону Кнехту приходится подхватывать все на бегу, Остин Ривз давно это делает, Макс Кристи. Это все молодые ребята.
«Лейкерс» не будут останавливаться, чтобы подтянуть их. Им приходится самим выяснять, как играть. С этим частично связана нестабильность команды. С процессом роста молодежи», – заключил Лу Уильямс в эфире Run It Back.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
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