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«Нью-Йорк» подпишет Лэндри Шэмета

«Нью-Йорк» усилит состав.

«Никс» договорились о контракте с защитником Лэндри Шэметом (27 лет, 193 см).

Шэмет готовился к сезону вместе с «Нью-Йорком», но был отчислен после вывиха плеча в предсезонной игре. До получения травмы он считался кандидатом на попадание в заявку.

Восстановившись после повреждения, Шэмет возвращается в клуб. На прошлой неделе он играл за фарм-команду «Никс» в G-лиге.

Лэндри в среднем набирает 10,8 очка за 22 минуты на площадке за 6 сезонов в НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoЛэндри Шэмет
logoНБА
logoНью-Йорк
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