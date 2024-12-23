«Нью-Йорк» подпишет Лэндри Шэмета
«Нью-Йорк» усилит состав.
«Никс» договорились о контракте с защитником Лэндри Шэметом (27 лет, 193 см).
Шэмет готовился к сезону вместе с «Нью-Йорком», но был отчислен после вывиха плеча в предсезонной игре. До получения травмы он считался кандидатом на попадание в заявку.
Восстановившись после повреждения, Шэмет возвращается в клуб. На прошлой неделе он играл за фарм-команду «Никс» в G-лиге.
Лэндри в среднем набирает 10,8 очка за 22 минуты на площадке за 6 сезонов в НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем