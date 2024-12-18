Де’Аарон Фокс о решении отложить продление контракта с «Кингз»: «Должен точно знать, что мы сможем претендовать на победы»

Де’Аарон Фокс объяснил, почему отклонил продление контракта от «Кингз» .

«Решение связано с командой, организацией, направлением нашего движения. Я должен точно знать, что мы сможем претендовать на победы в будущем, потому что это, в конечном счете, именно то, чего я хочу.

Знаю, что заработаю достаточно денег, независимо от того, где я играю и что я делаю. В этом смысле со мной все будет хорошо», – сказал разыгрывающий в шоу Дрэймонда Грина.

При соблюдении определенных условий Фокс будет претендовать на супермаксимальное продление контракта с «Сакраменто » в межсезонье-2024.

В этом сезоне баскетболист в среднем набирает 26,2 очка, 5,1 подбора и 6,1 передачи, «Кингз» занимают 12-е место на Западе с показателем 13-14.