Де’Аарон Фокс о решении отложить продление контракта с «Кингз»: «Должен точно знать, что мы сможем претендовать на победы»
Де’Аарон Фокс объяснил, почему отклонил продление контракта от «Кингз» .
«Решение связано с командой, организацией, направлением нашего движения. Я должен точно знать, что мы сможем претендовать на победы в будущем, потому что это, в конечном счете, именно то, чего я хочу.
Знаю, что заработаю достаточно денег, независимо от того, где я играю и что я делаю. В этом смысле со мной все будет хорошо», – сказал разыгрывающий в шоу Дрэймонда Грина.
При соблюдении определенных условий Фокс будет претендовать на супермаксимальное продление контракта с «Сакраменто» в межсезонье-2024.
В этом сезоне баскетболист в среднем набирает 26,2 очка, 5,1 подбора и 6,1 передачи, «Кингз» занимают 12-е место на Западе с показателем 13-14.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Шоу Дрэймонда Грина
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