Чарльз Баркли о формате Матча всех звезд: «Всегда предлагал устроить матч США против остального мира»

Чарльз Баркли знает, как исправить Матч всех звезд.

«Я хочу сделать все возможное, чтобы помочь игре. Я видел, как Кевин Дюрэнт раскритиковал новый формат Матча всех звезд. Я не понимаю, что они делают. Все, что они делали последние годы, не работает. Это не весело.

Я всегда предлагал устроить матч США против остального мира. Думаю, это было бы здорово», – сказал эксперт TNT.