Чарльз Баркли о формате Матча всех звезд: «Всегда предлагал устроить матч США против остального мира»
Чарльз Баркли знает, как исправить Матч всех звезд.
«Я хочу сделать все возможное, чтобы помочь игре. Я видел, как Кевин Дюрэнт раскритиковал новый формат Матча всех звезд. Я не понимаю, что они делают. Все, что они делали последние годы, не работает. Это не весело.
Я всегда предлагал устроить матч США против остального мира. Думаю, это было бы здорово», – сказал эксперт TNT.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Dan Patrick Show
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем