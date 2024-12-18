Стивен Эй Смит: «Игроки испортили Матч всех звезд. Это их вина»
«Игроки испортили Матч всех звезд. Это их вина, что это происходит. Вы думаете, что Адам Сильвер, НБА и профсоюз игроков очень хотели неделями, если не месяцами, придумывать различные форматы Матча всех звезд? Все, что вам нужно было делать, это выходить и играть с самоотдачей.
Они больше стараются летом, играя между собой, чем перед тысячами болельщиков на арене и миллионами зрителей у экранов. Они опозорили баскетбол. Они опозорили это мероприятие.
Я извиняюсь перед НБА, я люблю Адама Сильвера, я люблю руководство лиги и ценю их усилия. Лично у меня нет никакого желания присутствовать на Матче всех звезд. Это позор. Но это не вина Адама Сильвера.
Я не шучу, я абсолютно серьезен. Рано или поздно я организую собственный конкурс по данкам. Я могу выйти на улицу и найти 5-10 высококлассных данкеров, которые устроят конкурс в 10 лучше, чем на Уик-энде всех звезд НБА», – заявил эксперт ESPN.
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