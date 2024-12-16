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«Бруклин» отчислил Цуя Юнси, который получил разрыв крестообразной связки колена

«Бруклин» расстался с игроком, который получил серьезную травму.

«Нетс» решили отчислить защитника Цуя Юнси (21 год, 196 см), который на прошлой неделе получил разрыв крестообразной связки колена.

Юнси травмировался в матче Лиги развития НБА в среду.

Ожидается, что китайский баскетболист, который пропустит остаток сезона-24/25, полностью восстановится после серьезного повреждения.

Цуй подписал двусторонний контракт с «Бруклином» 20 сентября 2024 года. В этом сезоне он отыграл в пяти матчах за «Бруклин» и в пяти матчах G-лиги за «Лонг-Айленд».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: RealGM
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Цуй Юнси
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