Знаменитый тренер университетского баскетбола Лу Карнессека умер в возрасте 99 лет

Лу Карнессека ушел из жизни.

Член Зала славы баскетбола имени Нейсмита закончил карьеру в 1992 году, но оставался в должности ассистента в университете Сент-Джонс еще 30 лет.

Тренерская карьера включала в себя 24 сезона в баскетбольной программе университета и 3 сезона в ABA в «Нью-Йорк Нетс».

Карнессека закончил карьеру с результатом – 526-200 в университете. В каждом своем сезоне главный тренер добивался положительного соотношения побед и поражений. Один раз добирался до «Финала четырех» NCAA .

Карнессека умер в возрасте 99 лет.