Знаменитый тренер университетского баскетбола Лу Карнессека умер в возрасте 99 лет
Лу Карнессека ушел из жизни.
Член Зала славы баскетбола имени Нейсмита закончил карьеру в 1992 году, но оставался в должности ассистента в университете Сент-Джонс еще 30 лет.
Тренерская карьера включала в себя 24 сезона в баскетбольной программе университета и 3 сезона в ABA в «Нью-Йорк Нетс».
Карнессека закончил карьеру с результатом – 526-200 в университете. В каждом своем сезоне главный тренер добивался положительного соотношения побед и поражений. Один раз добирался до «Финала четырех» NCAA.
Карнессека умер в возрасте 99 лет.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Yahoo! Sports
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