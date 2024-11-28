Испания поборется за право проведения Евробаскета-2029

Испания присоединилась к претендентам на турнир европейских сборных.

Хозяева соревнования 2029 года будут объявлены до проведения Евробаскета-2025. Среди конкурентов Испании – Словения и Греция. Преварительный интерес к участию в процессе проявляла Словакия.

Испания трижды принимала турнир на своих площадках (1973, 1997, 2007) и является последним победителем Евробаскета.