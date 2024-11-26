Алонзо Моурнинг: «Шак наносил детское масло по всему телу, чтобы тренер по силовой подготовке не мог ущипнуть его за жир»

Алонзо Моурнинг рассказал, как Шакил О’Нил хитрил на тестах по физподготовке.

«Шак наносил детское масло по всему телу, чтобы тренер по силовой подготовке не мог ущипнуть его за жир. Такая у него была стратегия. Его нельзя было ущипнуть.

У Шака было шесть процентов жира в организме. Но он выглядел как настоящий мужчина, он выходил из душа, и мы говорили: «Эй, мужик, надень рубашку, позер», — рассказал бывший центровой НБА в подкасте Шакила О’Нила .