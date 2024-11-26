Алонзо Моурнинг: «Шак наносил детское масло по всему телу, чтобы тренер по силовой подготовке не мог ущипнуть его за жир»
Алонзо Моурнинг рассказал, как Шакил О’Нил хитрил на тестах по физподготовке.
«Шак наносил детское масло по всему телу, чтобы тренер по силовой подготовке не мог ущипнуть его за жир. Такая у него была стратегия. Его нельзя было ущипнуть.
У Шака было шесть процентов жира в организме. Но он выглядел как настоящий мужчина, он выходил из душа, и мы говорили: «Эй, мужик, надень рубашку, позер», — рассказал бывший центровой НБА в подкасте Шакила О’Нила.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал The Big Podcast with Shaq
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости