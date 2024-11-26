Дизайнер «Сиксерс» написал «Финал» для поста в официальном аккаунте новым шрифтом. Получилось неприличное слово
У «Сиксерс» случился конфуз в социальных сетях.
«Филадельфия» провела воскресный матч с «Клипперс» в альтернативной форме.
Клубный дизайнер решил исполнить картинку со счетом в необычном шрифте, в итоге «Финал» стало читаться как «Анал», на что обратили внимание пользователи Интернета.
«76-е» уступили 99:125 и занимают предпоследнее место на Востоке – 3-13.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: TMZ Sports
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