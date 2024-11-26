Дизайнер «Сиксерс» написал «Финал» для поста в официальном аккаунте новым шрифтом. Получилось неприличное слово

У «Сиксерс» случился конфуз в социальных сетях.

«Филадельфия » провела воскресный матч с «Клипперс » в альтернативной форме.

Клубный дизайнер решил исполнить картинку со счетом в необычном шрифте, в итоге «Финал» стало читаться как «Анал», на что обратили внимание пользователи Интернета.

«76-е» уступили 99:125 и занимают предпоследнее место на Востоке – 3-13.