ACB. «Мурсия» – «Бреоган», «Тенерифе» встретится с «Манресой»
Сегодня состоятся три матча регулярного чемпионата испанской лиги ACB.
«Мурсия» примет «Бреоган», «Тенерифе» встретится с «Манресой».
АСВ
Регулярный чемпионат
Положение команд: Уникаха – 6-1, Тенерифе – 5-1, Валенсия – 5-1, Реал – 5-2, Мурсия – 5-2, Барселона – 4-3, Гран-Канария – 4-3, Манреса – 4-3, Сарагоса – 3-4, Форса Льейда – 3-4, Бильбао – 3-4, Ховентуд – 3-4, Андорра – 3-4, Баскет Корунья – 2-5, Жирона – 2-5, Бреоган – 2-5, Баскония – 2-5, Гранада – 1-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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