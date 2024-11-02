Спортс’’ ищет баскетбольного автора

Привет!

Баскетбольному разделу Спортса’’ нужны новые силы – авторы, которые помогут нам мощнее проходить марафон сезона. Если вы регулярно следите за американским баскетболом и разбираетесь в его нюансах, то, вполне возможно, вы именно тот, кого мы ищем.

Чем предстоит заниматься: писать о самом интересном за ночь в НБА, будь то великий матч от суперзвезды , суперрывок в конкретной встрече , супермомент с воссозданием легендарного снимка или скандал из-за бана супермодели .

Наш идеальный кандидат – тот, кто:

• сможет без гугла назвать всех партнеров Стефа Карри;

• пишет без ошибок и знает, где нужно ставить запятые;

• хочет рассказывать о сложных аспектах баскетбола понятным языком;

• свободно понимает письменный (и желательно разговорный) английский;

• чувствует, какие истории могут вызвать наибольший интерес;

• читает Спортс’’ и знает наши стандарты/форматы;

• ответственно относится к работе.

Если вы узнаете себя, то пишите на почту prokofiev@sports.ru с темой «автор НБА».

В письме:

• расскажите о себе;

• приведите примеры своих текстов;

• предложите несколько сюжетов, которые могли бы (или должны были бы) появиться на Спортсе’’.