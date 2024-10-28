«Отвернулась на секунду, а он уже на площадке». Пэйтон Притчард сыграл 1 на 1 на уличной площадке
Пэйтон Притчард сыграл 1 на 1 с юным любителем на уличной площадке.
Супруга баскетболиста «Селтикс» выложила видео.
«Пришли в парк погулять с собакой, я отвернулась на секунду, а он уже на площадке», – написала девушка.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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