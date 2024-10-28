«Отвернулась на секунду, а он уже на площадке». Пэйтон Притчард сыграл 1 на 1 на уличной площадке

Пэйтон Притчард сыграл 1 на 1 с юным любителем на уличной площадке.

Супруга баскетболиста «Селтикс» выложила видео.

«Пришли в парк погулять с собакой, я отвернулась на секунду, а он уже на площадке», – написала девушка.