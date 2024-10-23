Дрэймонд Грин: «Готов снова наслаждаться баскетболом»

Дрэймонд Грин заявил, что начал снова получать удовольствие от баскетбола.

«Я счастлив, что вступаю в свой 13 сезон. Мне повезло, я в восторге и благодарен. И я готов снова наслаждаться баскетболом, наслаждаться рутиной.

Мое тело в прекрасном состоянии, мой разум в прекрасном состоянии, у меня великолепный настрой. Я не чувствовал себя так хорошо перед началом сезона с олимпийского года. Самое главное – наслаждаться этими моментами с моими партнерами по команде, потому что на какое-то время я перестал получать от этого удовольствие. Это стало тяжело.

Но теперь я подумал: «Позвольте мне снова наслаждаться. Я играю баскетбол для заработка, я люблю его с пяти лет. Я чувствую себя невероятно», – признался форвард «Голден Стэйт ».