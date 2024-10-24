Стив Керр: «Нельзя просить Дреймонда играть с этой удивительной страстью, а потом сказать: «Тебе нужно сбавить обороты»

Стив Керр высказался о техническом фоле Дрэймонда Грина в первом матче сезона.

«Он потрясающе сегодня сыграл, и мы все время повторяем, что нельзя получить все сразу. Нельзя просить Дреймонда играть с этой удивительной страстью, а потом сказать ему: «Нет, нет. Тебе нужно сбавить обороты». Все это входит в пакет.

Наша задача – взять тайм-аут или попытаться успокоить их. Дрэймонд не просто так является тем, кем он является. Он чемпион. Один из лучших бойцов, с которыми я работал. Будет много технических», – сказал главный тренер «Голден Стэйт ».