Кай Джонс остался в «Клипперс» на двустороннем контракте
«Клипперс» сохранили Кая Джонса.
Лос-анджелесский клуб оставил центрового (23 года, 211 см) в составе, подписав двусторонний контракт.
Джонс успешно выступил в предсезонных матчах, набирая в среднем 8,0 очка, 5,0 подбора и 2,4 блок-шота при 66,75 с игры за 24,2 минуты на паркете.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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