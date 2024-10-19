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Кай Джонс остался в «Клипперс» на двустороннем контракте

«Клипперс» сохранили Кая Джонса.

Лос-анджелесский клуб оставил центрового (23 года, 211 см) в составе, подписав двусторонний контракт.

Джонс успешно выступил в предсезонных матчах, набирая в среднем 8,0 очка, 5,0 подбора и 2,4 блок-шота при 66,75 с игры за 24,2 минуты на паркете.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
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