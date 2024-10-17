Кендрик Перкинс и Тим Леглер продлят контракты с ESPN
ESPN намерен продлить несколько ведущих фигур своего вещания.
Многолетние контракты подпишут Кендрик Перкинс, Тим Леглер, Моника Макнатт и Чини Огвумике.
Перкинс будет принимать участие в шоу «NBA Countdown», «NBA Today», «Get Up», «First Take», «SportsCenter» и «Hoop Streams».
Остальные эксперты также увеличат присутствие в эфире канала.
ESPN проходит через реорганизацию и смену руководства. Канал, в числе прочих, расстался с ведущим обозревателем Заком Лоу.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
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