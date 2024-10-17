Кендрик Перкинс и Тим Леглер продлят контракты с ESPN

ESPN намерен продлить несколько ведущих фигур своего вещания.

Многолетние контракты подпишут Кендрик Перкинс , Тим Леглер, Моника Макнатт и Чини Огвумике.

Перкинс будет принимать участие в шоу «NBA Countdown», «NBA Today», «Get Up», «First Take», «SportsCenter» и «Hoop Streams».

Остальные эксперты также увеличат присутствие в эфире канала.

ESPN проходит через реорганизацию и смену руководства. Канал, в числе прочих, расстался с ведущим обозревателем Заком Лоу.