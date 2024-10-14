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Сэм Митчелл и Крис Майлз записали видео, в котором утверждают, что перепалка в эфире NBA TV была шуткой. В соцсетях им не поверили

Сэм Митчелл разозлился на соведущего по NBA TV Криса Майлза.

Бывший игрок и тренер НБА и Майлз на прошлой неделе устроили перепалку в эфире после неудачной шутки последнего. Митчелл в итоге назвал адрес коллеги в прямом эфире.

На следующий день Майлз выложил видео, в котором он навещает Митчелла у него дома. Ведущие NBA TV были доброжелательно настроены и утверждали, что их диалог в эфире не стоит воспринимать всерьез.

Пользователи социальных сетей в комментариях выразили сомнения в правдивости этих слов. Один из них пошутил, что видео придумал и снял комиссионер НБА Адам Сильвер.

Бывший игрок НБА Мэтт Барнс также не поверил Митчеллу и Майлзу.

«Никто не хочет слушать это дерьмо. Завалите! Сэм тогда был в ярости, а сейчас в голосе и тоне Сэма чувствуется подколка... все это выглядит довольно глупо», – написал экс-баскетболист.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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