Сэм Митчелл и Крис Майлз записали видео, в котором утверждают, что перепалка в эфире NBA TV была шуткой. В соцсетях им не поверили
Бывший игрок и тренер НБА и Майлз на прошлой неделе устроили перепалку в эфире после неудачной шутки последнего. Митчелл в итоге назвал адрес коллеги в прямом эфире.
На следующий день Майлз выложил видео, в котором он навещает Митчелла у него дома. Ведущие NBA TV были доброжелательно настроены и утверждали, что их диалог в эфире не стоит воспринимать всерьез.
Пользователи социальных сетей в комментариях выразили сомнения в правдивости этих слов. Один из них пошутил, что видео придумал и снял комиссионер НБА Адам Сильвер.
Бывший игрок НБА Мэтт Барнс также не поверил Митчеллу и Майлзу.
«Никто не хочет слушать это дерьмо. Завалите! Сэм тогда был в ярости, а сейчас в голосе и тоне Сэма чувствуется подколка... все это выглядит довольно глупо», – написал экс-баскетболист.
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