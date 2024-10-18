«Добро пожаловать домой, Big Meech!!». Леброн Джеймс одобрил освобождение осужденного за наркоторговлю рэпера
Деметриус Фленори был осужден на 30 лет за наркоторговлю и отмывание денег.
Вердикт был вынесен в 2008 году. В четверг Big Meech был выпущен из тюрьмы для участия в программе общественной реабилитации в Майами.
Фленори считается сооснователем криминального сообщества Black Mafia Family, занимавшегося наркоторговлей.
Его историю осветил рэпер 50 Cent в сериале «BMF» 2021 года.
«Добро пожаловать домой, Big Meech!!», – написал Леброн Джеймс в соцсети X.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Леброна Джеймса
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