«Добро пожаловать домой, Big Meech!!». Леброн Джеймс одобрил освобождение осужденного за наркоторговлю рэпера

Деметриус Фленори был осужден на 30 лет за наркоторговлю и отмывание денег.

Вердикт был вынесен в 2008 году. В четверг Big Meech был выпущен из тюрьмы для участия в программе общественной реабилитации в Майами.

Фленори считается сооснователем криминального сообщества Black Mafia Family, занимавшегося наркоторговлей.

Его историю осветил рэпер 50 Cent в сериале «BMF» 2021 года.

«Добро пожаловать домой, Big Meech!!», – написал Леброн Джеймс в соцсети X.