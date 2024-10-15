Эрик Споэльстра: «Когда нет большой разницы между командами, становится интереснее»
Эрик Споэльстра считает, что нововведения НБА нацелены на повышение конкуренции.
«Я думаю, что все эти новые правила устанавливаются для повышения конкуренции, чтобы больше команд боролись за чемпионство. Когда нет большой разницы между командами, становится интереснее.
Все будет зависеть от того, как команды будут справляться со этими разными эмоциями и духом соревнования на протяжении всего сезона. Иногда это становится неудобно. Мне это нравится. Это здорово для лиги, это здорово для просмотров, это здорово для болельщиков. В конечном итоге это то, чего все хотят», – сказал главный тренер «Майами».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Atlanta Journal-Constitution
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