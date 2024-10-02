МРТ подтвердила растяжение у Джарена Джексона, длительное отсутствие не ожидается

Джарен Джексон получил незначительное растяжение мышцы задней поверхности бедра.

Главный тренер «Мемфиса » Тэйлор Дженкинс подтвердил, что результаты МРТ Джарена Джексона выявили незначительное растяжение мышцы задней поверхности бедра.

Тяжелый форвард будет освобожден от тренировок, чтобы сосредоточиться на восстановлении. Длительное отсутствие не ожидается.

Джексон травмировался при проходе под кольцо во время первого же занятия в предсезонном тренировочном лагере.