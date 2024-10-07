Мэтт Барнс о своем месте в спортивной журналистике: «Ролевые игроки понимают жизнь в баскетболе и способны игнорировать свое эго»

Мэтт Барнс рассказал о месте бывших ролевых игроков в новой волне медиа.

«Звезды – особенные люди. Но они видят все в определенном свете, ожидают от всех и всего высшего уровня, настоящая жизнь другая. Парни, которые были ролевыми игроками, которые прошли через многое, понимают все подводные течения жизни в баскетболе и бизнесе, они приспособились, научились работать с другими, игнорировать свое эго.

Звезды будут продолжать оставаться центральными персонажами всего, но много других грамотных людей делают интересные вещи и играют свою роль», – заключил бывший баскетболист и ведущий подкаста All The Smoke.