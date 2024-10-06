Тайрон Лю о проигрыше «Голден Стэйт»: «Нам нужно подбирать мяч»
Тайрон Лю прокомментировал поражение от «Уорриорз».
«Клипперс» уступили в первом предсезонном матче со счетом 90:91.
«Слишком много потерть. 14 за половину, 21 за игру. И мы позволили им сделать 19 командных подборов в нападении. Те же ошибки, что и в прошлом году. Аккуратное обращение с мячом. Завершение владения подбором. Если бы мы забрали мяч под конец игры – она бы закончилась в нашу пользу.
Нужно стать лучше. В нападении. Немного замедлиться, сейчас мы торопимся.
Но нам нужно подбирать мяч», – заключил главный тренер «Клипперс».
Клуб уступил 47-56 по подборам и 9-19 по подборам в нападении.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Ло Мюррэя
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