Тайрон Лю о проигрыше «Голден Стэйт»: «Нам нужно подбирать мяч»

Тайрон Лю прокомментировал поражение от «Уорриорз».

«Клипперс » уступили в первом предсезонном матче со счетом 90:91.

«Слишком много потерть. 14 за половину, 21 за игру. И мы позволили им сделать 19 командных подборов в нападении. Те же ошибки, что и в прошлом году. Аккуратное обращение с мячом. Завершение владения подбором. Если бы мы забрали мяч под конец игры – она бы закончилась в нашу пользу.

Нужно стать лучше. В нападении. Немного замедлиться, сейчас мы торопимся.

Но нам нужно подбирать мяч», – заключил главный тренер «Клипперс».

Клуб уступил 47-56 по подборам и 9-19 по подборам в нападении.