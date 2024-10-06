1

Тайрон Лю о проигрыше «Голден Стэйт»: «Нам нужно подбирать мяч»

Тайрон Лю прокомментировал поражение от «Уорриорз».

«Клипперс» уступили в первом предсезонном матче со счетом 90:91.

«Слишком много потерть. 14 за половину, 21 за игру. И мы позволили им сделать 19 командных подборов в нападении. Те же ошибки, что и в прошлом году. Аккуратное обращение с мячом. Завершение владения подбором. Если бы мы забрали мяч под конец игры – она бы закончилась в нашу пользу.

Нужно стать лучше. В нападении. Немного замедлиться, сейчас мы торопимся.

Но нам нужно подбирать мяч», – заключил главный тренер «Клипперс».

Клуб уступил 47-56 по подборам и 9-19 по подборам в нападении.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Ло Мюррэя
logoТайрон Лю
logoГолден Стэйт
logoКлипперс
logoНБА
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кавай Ленард: «Из новых парней пока никто для меня не выделился»
5сегодня, 06:05
Кавай Ленард: «Не могу ориентироваться на ощущения. Многое из того, что я делал, привело меня к нынешнему состоянию»
3сегодня, 04:52
НБА. Предсезонные матчи. Трехочковый бросок Линди Уотерса под сирену обеспечил победу «Голден Стэйт» над «Клипперс»
6сегодня, 03:56
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Женская НБА. Плей-офф. 1/2 финала. «Лас-Вегас» примет «Нью-Йорк», «Коннектикут» продолжит серию против «Миннесоты»
16 минут назад
ACB. «Реал» примет «Сарагосу», «Форса Льейда» сыграет с «Барселоной» и другие матчи
сегодня, 07:08
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» сыграет с УНИКСом, «Зенит» примет «Локомотив-Кубань» и другие матчи
1сегодня, 07:01
НБА. Предсезонные матчи. «Бостон» и «Денвер» снова сыграют в Абу-Даби, «Лейкерс» встретятся с «Финиксом» и другие матчи
2сегодня, 06:51
Кавай Ленард: «Из новых парней пока никто для меня не выделился»
5сегодня, 06:05
Эдвардс, Миддлтон, Джордж, Дерозан, Букер – в пятерке лучших атакующих защитников по мнению Патрика Беверли
4сегодня, 05:18
Джордан, Айверсон, Брайант, Карри и Расселл – в пятерке самых влиятельных баскетболистов по версии Джейлена Брауна
5сегодня, 05:07
Кавай Ленард: «Не могу ориентироваться на ощущения. Многое из того, что я делал, привело меня к нынешнему состоянию»
3сегодня, 04:52
Леброн Джеймс и Энтони Дэвис примут участие в матче против «Финикса»
сегодня, 04:29
Леброн Джеймс о первом предсезонном матче сына: «Чем больше времени он проведет на паркете с профессионалами, тем лучше станет»
4сегодня, 04:15
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Кардицас» примет «Панатинаикос», «Панионис» сыграет с «Колоссосом»
28 минут назад
Чемпионат Франции. «Париж» сыграет со «Стад Рошеле», «Виллербан» примет «Монако»
34 минуты назад
Чемпионат Италии. «Милан» сыграет с «Динамо Сассари», «Виртус» встретится с «Пистоей» и другие матчи
47 минут назад
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» примет «Яловаспор», «Фенербахче» сыграет с «Бююкчекмедже» и другие матчи
157 минут назад
Адриатическая лига. «Сплит» примет «Црвену Звезду», «Партизан сыграет с «Цибоной»
1сегодня, 06:40
Ар Джей Барретт: «Скотти Барнс – самая неэгоистичная суперзвезда, которую я видел»
4сегодня, 05:49
Шэннон Шарп: «Не понимаю, как кто-то мог решить, что Кейтлин Кларк не должна быть единогласным новичком года»
2сегодня, 05:35
Адриатическая лига. «Дубай» уступил «Меге», «Будучность» в гостях обыграла «Игокеа» и другие результаты
вчера, 21:17
Чемпионат Италии. «Тренто» выиграл у «Венеции», «Тревизо» дома уступил «Трапани Шарк»
вчера, 21:04
Чемпионат Франции. «Бурк» в гостях разгромил «Нантер», «Лимож» выиграл у «Дижона» и другие результаты
вчера, 20:42