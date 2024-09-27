Патрик Беверли: «Клубу из НБА тяжело было бы победить на открытой арене «Панатинаикоса»

Патрик Беверли порассуждал о выставочных матчах НБА и Евролиги.

Разыгрывающий «Хапоэля » прокомментировал предсезонный матч на исторической арене «Панатинаикоса ».

«Более 40000 зрителей, на открытом воздухе. Все фанаты одной команды. Клубу из НБА тяжело было бы выиграть там. Не говорю, что этого не случилось бы. Но было бы трудно. Почти 50 тысяч человек против тебя. Каждую ошибку раздувают. Каждый твой промах. Любое попадание противника вызывает восторг и выматывает тебя. Выставочные матчи достаточно конкурентны. Но за ними должно что-то стоять, чтобы увидеть настоящий результат.

В этом случае мы увидели бы ряд неожиданных результатов и ряд «я же говорил», – заключил Беверли .

В прошедшем матче на исторической арене «Панатинаикос» уступил «Партизану » со счетом 64:75.