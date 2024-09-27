  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
1

Патрик Беверли: «Клубу из НБА тяжело было бы победить на открытой арене «Панатинаикоса»

Патрик Беверли порассуждал о выставочных матчах НБА и Евролиги.

Разыгрывающий «Хапоэля» прокомментировал предсезонный матч на исторической арене «Панатинаикоса».

«Более 40000 зрителей, на открытом воздухе. Все фанаты одной команды. Клубу из НБА тяжело было бы выиграть там. Не говорю, что этого не случилось бы. Но было бы трудно. Почти 50 тысяч человек против тебя. Каждую ошибку раздувают. Каждый твой промах. Любое попадание противника вызывает восторг и выматывает тебя. Выставочные матчи достаточно конкурентны. Но за ними должно что-то стоять, чтобы увидеть настоящий результат.

В этом случае мы увидели бы ряд неожиданных результатов и ряд «я же говорил», – заключил Беверли.

В прошедшем матче на исторической арене «Панатинаикос» уступил «Партизану» со счетом 64:75.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Pat Bev Pod в сети X
товарищеские матчи
logoПанатинаикос
logoПартизан
logoНБА
logoПатрик Беверли
logoХапоэль Тель-Авив
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
40 тысяч на стадионе II века! Античная красота в Греции 🏛️
2222 сентября, 23:10
Матиас Лессор вышел на площадку в выставочном матче против «Партизана» с травмой, чтобы почувствовать атмосферу
22 сентября, 08:10
Матч турнира Павлоса Яннакопулоса между «Панатинаикосом» и «Партизаном» собрал 42000 зрителей
122 сентября, 07:25Фото
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Донован Митчелл: «Будем бороться за титул, если будем здоровы»
26 минут назад
«Оклахома» и «Мемфис» – лидеры Запада НБА по прогнозу побед от ESPN
335 минут назад
«Бостон» и «Кливленд» лидируют на Востоке по прогнозу побед в регулярном чемпионате НБА от ESPN
146 минут назад
Нандо Де Коло официально завершил карьеру в сборной Франции
сегодня, 17:30
«Мы братья навсегда!». Жоаким Ноа отреагировал на окончание игровой карьеры Деррика Роуза
2сегодня, 17:20
Бриттни Грайнер: «Не ценю тех новых фанатов, которые отпускают расистские замечания в адрес моих партнеров и оппонентов»
сегодня, 17:08
Стив Керр: «Уже и не знаю, сколько нужно побед, чтобы попасть в плей-офф на Западе»
3сегодня, 16:53
Майк Данливи: «Голден Стэйт» должен быть минимум в Топ-7 лиги по защите»
сегодня, 16:40
Имя Леброна Джеймса не затрагивается в расследовании дела рэпера P. Diddy, хотя баскетболист хвалил его вечеринки
1сегодня, 16:20Видео
«Юта» заранее воспользовалась опцией на пятый год в контракте главного тренера Уилла Харди
1сегодня, 16:04
Ко всем новостям
Последние новости
Девин Васселл пропустит начало сезона «Сперс», Зак Коллинз и Чарльз Бэсси успеют вернуться в строй
6 минут назад
Винс Уильямс выбыл из состава «Мемфиса» из-за травмы и пропустит первую неделю сезона
1сегодня, 17:52
Майкл Портер набрал дополнительную мышечную массу в тренажерном зале перед началом тренировочного лагеря
2сегодня, 15:51
Зайон Уильямсон о поражении в полуфинале внутрисезонного турнира в прошлом году: «У меня нет оправданий»
сегодня, 13:28
Тим Хардуэй-старший пожаловался на Джейсона Кидда: «Мы часть одного братства. Ты тренируешь моего сына. Cкажи, почему не даешь ему играть»
5сегодня, 13:14
Чемпионат Франции. «Стад Рошеле» примет «Шоле»
сегодня, 12:14
Аарон Гордон о Расселле Уэстбруке: «Легенда, член Зала славы. Готов пойти за ним куда угодно»
4сегодня, 11:42
«Портленд» проведет сезон-24/25 с нашивкой на майках в память о Билле Уолтоне
сегодня, 11:26Фото
Матч-открытие ЦСКА – УНИКС и интервью Аврамовича – во втором выпуске «Вида Сверху»
1сегодня, 11:20Видео
Тони Джекири: «Аврамович добавляет ЦСКА энергии»
сегодня, 10:36