Сборная Израиля будет проводить домашние матчи в Латвии
Израильская федерация определилась с местом проведения домашних игр.
Сборная Израиля по соображениям безопасности проведет ближайшие домашние матчи в Риге, Латвия.
Израилю предстоят два матча против Украины в предстоящем «окне» квалификации Евробаскета-2025, первый из которых запланирован на 22 ноября, а второй – на 25 ноября.
Вероятно, что в Риге пройдут обе встречи, поскольку в этом городе в последнем «окне» домашние матчи проводила также и украинская сборная.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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