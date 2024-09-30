Сборная Израиля будет проводить домашние матчи в Латвии

Израильская федерация определилась с местом проведения домашних игр.

Сборная Израиля по соображениям безопасности проведет ближайшие домашние матчи в Риге, Латвия.

Израилю предстоят два матча против Украины в предстоящем «окне» квалификации Евробаскета-2025, первый из которых запланирован на 22 ноября, а второй – на 25 ноября.

Вероятно, что в Риге пройдут обе встречи, поскольку в этом городе в последнем «окне» домашние матчи проводила также и украинская сборная.