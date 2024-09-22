Дражен Анзулович: «Уралмаш» сегодня играл намного умнее»

Дражен Анзулович назвал причины поражения от «Уралмаша» в первом матче сезона.

«Поздравляю «Уралмаш ». Команда соперника была сегодня много лучше, играла намного умнее. Когда мы начали игру с 0:13 и соперник попал все – это характер. Очень хорошо отреагировали игроки скамейки, вышедшие на площадку.

У нас было преимущество во второй четверти – и три раза подряд в быстром отрыве мы теряли мяч. Это не та игра, которую мы хотели сегодня видеть. Наша команда не может играть в защите так, что пропускает 50 очков за первые две четверти.

В третьей четверти счет был почти равным, 54:56 – и допустили три ошибки в защите. Эти ошибки от недостатка индивидуальной ответственности. Благодаря им «Уралмаш» быстро добился преимущества в 10 очков. Мы выбросили трехочковые 4 из 24. И три-четыре игрока ничего нам не дали сегодня. С такими показателями ты не можешь обыграть серьезную команду, как «Уралмаш».

Не хочу говорить, что не играли ни Брукс, ни Гудумак, два очень важных для нас игрока – я хочу посмотреть, что мы дали сегодня на площадке. А мы, нужно сказать честно, не дали достаточно для победы», – сказал главный тренер «Самары».