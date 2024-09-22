Ростислав Вергун: «Первые игры сезона всегда получаются, как «весенний футбол»

Ростислав Вергун прокомментировал победу над «Самарой» в первом матче сезона.

«Хочу поздравить всех с началом нового сезона. Игроки соскучились по баскетболу, но первые игры сезона всегда получаются, как «весенний футбол».

Однозначно, нам много над чем нужно работать. Но мы проявили характер. Очень хороший показатель для меня – мы выиграли все четыре четверти, то есть по сути контролировали игру. Наши сильные стороны сегодня оказались, видимо, сильнее, чем у соперников.

Хотя как тренер, я не люблю, когда твоя команда начинает матч с 10:0 – ты всегда знаешь, что случится потом. И мы не можем позволить себе пропускать 44 очка за половину. Но, сделав выводы, мы остались в итоге с тем, что и планировали: защита, самоотдача, движение мяча.

Я бы пожелал нам сегодня уменьшить количество потерь, которые позволяли хозяевам постоянно оставаться в игре. Плюс очки второго шанса – это второй компонент, в котором мы сегодня просели», – сказал главный тренер «Уралмаша ».