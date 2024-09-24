Владислав Емченко о матче с «Астаной»: «Для «Локо» каждая следующая игра самая важная»
Владислав Емченко рассказал о подходе «Локомотива-Кубань» к матчу с «Астаной».
«Для нас каждая следующая игра самая важная. Мы всегда стараемся выкладываться на максимум. Будем играть в защите друг за друга, а в нападении двигать мяч.
Я уверен, что будем все выше и выше, все лучше и лучше. Цели перед нами стоят максимальные», – заявил разыгрывающий краснодарской команды.
«Локо» стартовал в сезоне Лиги ВТБ с победы над «Енисеем». В среду кубанцы примут «Астану».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт «Локомотива-Кубань»
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