Владислав Емченко о матче с «Астаной»: «Для «Локо» каждая следующая игра самая важная»

Владислав Емченко рассказал о подходе «Локомотива-Кубань» к матчу с «Астаной».

«Для нас каждая следующая игра самая важная. Мы всегда стараемся выкладываться на максимум. Будем играть в защите друг за друга, а в нападении двигать мяч.

Я уверен, что будем все выше и выше, все лучше и лучше. Цели перед нами стоят максимальные», – заявил разыгрывающий краснодарской команды.

«Локо » стартовал в сезоне Лиги ВТБ с победы над «Енисеем». В среду кубанцы примут «Астану».