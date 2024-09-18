Владислав Емченко о чемпионских амбициях «Локо»: «Почему нет? Конечно, это по силам»
Владислав Емченко считает, что «Локомотив-Кубань» сможет бороться за титул.
Краснодарскую команду в межсезонье возглавил многолетний президент клуба Андрей Ведищев, для которого сезон-24/25 станет дебютным в качестве главного тренера.
– Способен ли «Локомотив‑Кубань» бороться за чемпионство в этом году?
– Почему нет? Конечно, это по силам. Задачи стоят максимальные из возможных. Сезон долгий, будем двигаться от игры к игре и, надеюсь, все у нас получится.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
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