Владислав Емченко о чемпионских амбициях «Локо»: «Почему нет? Конечно, это по силам»

Владислав Емченко считает, что «Локомотив-Кубань» сможет бороться за титул.

Краснодарскую команду в межсезонье возглавил многолетний президент клуба Андрей Ведищев , для которого сезон-24/25 станет дебютным в качестве главного тренера.

– Способен ли «Локомотив‑Кубань» бороться за чемпионство в этом году?

– Почему нет? Конечно, это по силам. Задачи стоят максимальные из возможных. Сезон долгий, будем двигаться от игры к игре и, надеюсь, все у нас получится.