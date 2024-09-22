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Костас Адетокумбо выбыл на 3 недели из-за перелома большого пальца

У Костаса Адетокумбо перелом большого пальца руки.

Форвард «Панатинаикоса» получил перелом большого пальца правой руки и пропустит как минимум три недели.

Костас отправился в больницу на обследование, которое выявило перелом. Как сообщает клуб, игроку наложили гипс. Это означает, что он пропустит Суперкубок Греции на Родосе (28-29 сентября), а также первые матчи в греческой лиге и Евролиге.

3 октября «Пао» встретится с «Альбой» в Берлине в стартовом матче Евролиги.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
травмы
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoПанатинаикос
logoчемпионат Греции
logoКостас Адетокумбо
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