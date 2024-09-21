Велимир Перасович о матче с ЦСКА: «Для меня всегда важно хорошо начать чемпионат, но еще важнее то, как мы его закончим»

Велимир Перасович рассказал о готовности УНИКСа к первой игре сезона с ЦСКА.

– К сожалению, предсезонная подготовка не обошлась без нескольких досадных травм наших баскетболистов. Мы сыграли семь игр, три из них – в Суперкубке, и выполнили поставленные задачи. Завтра стартует сезон, который будет очень длинным. Для меня всегда важно хорошо начать чемпионат, но еще важнее то, как мы его закончим. Нам нужно набраться терпения, поскольку повреждения некоторых игроков ограничивают наши возможности.

– Вы удовлетворены результатом выступления вашей команды на Суперкубке Единой Лиги ВТБ, учитывая, что УНИКС смог дойти до финала?

– Все команды стремятся к победе в Суперкубке. Мы дошли до финала, но не смогли выиграть решающий матч, поэтому не можем быть полностью удовлетворены. Тем не менее, мы хорошо проявили себя на этом турнире и показали свой потенциал. Если УНИКС продолжит в том же духе, всё будет хорошо.

– Поделитесь, пожалуйста, мнением о трансферной политике клуба. Удалось ли УНИКСу найти достойный вариант на место ушедшего разыгрывающего Ненада Димитриевича? Можно ли считать подписание форварда ДеВона Акун-Перселла равноценной заменой?

– Мы провели очень хорошую работу в условиях, в которых находимся. Старались подписать лучших из доступных нам баскетболистов. К сожалению, не всех желаемых игроков мы смогли привлечь в команду, поскольку многие из тех лидеров, которых мы рассматривали, хотят выступать в Евролиге. Отмечу, что ДеВон Акун-Перселл был нашей главной целью, и к счастью, нам удалось его подписать, – заявил главный тренер казанцев.