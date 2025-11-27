Джейлен Уильямс близок к дебюту в новом сезоне
Один из лидеров «Оклахомы» скоро должен вернуться в строй.
Форвард «Тандер» Джейлен Уильямс, который восстанавливается после операции на кисти, все ближе к дебюту в новом сезоне НБА.
«Ожидаем его со дня на день. Джейлен проделывает большую работу.
Мало кто видит, сколько всего он делает, чтобы поскорее вернуться, даже мы не все видим», – заявил главный тренер «Оклахомы» Марк Дэйгнолт.
В среду Уильямс участвовал в предматчевой разминке перед игрой с «Миннесотой».
В результате пропуска 18 матчей текущего регулярного чемпионата Уильямс уже лишился права на контракт в 30% от потолка зарплат.
