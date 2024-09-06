«Майами» воспользовался опцией и продлил контракт Николы Йовича до 2026 года

«Майами» сохранил Николу Йовича на еще один сезон

«Хит» воспользовались опцией и продлили контракт новичка сербского форварда на сезон-25/26.

27-й номер драфта-2022 станет ограниченно свободным агентом летом 2026 года, если до этого не подпишет продление контракта с «Майами ».

В прошлом сезоне Никола в среднем набирал 7,7 очка, 4,2 подбора и 2,0 передачи в 46 матчах НБА.