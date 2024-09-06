«Майами» воспользовался опцией и продлил контракт Николы Йовича до 2026 года
«Майами» сохранил Николу Йовича на еще один сезон
«Хит» воспользовались опцией и продлили контракт новичка сербского форварда на сезон-25/26.
27-й номер драфта-2022 станет ограниченно свободным агентом летом 2026 года, если до этого не подпишет продление контракта с «Майами».
В прошлом сезоне Никола в среднем набирал 7,7 очка, 4,2 подбора и 2,0 передачи в 46 матчах НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Miami Herald
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости