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«Майами» воспользовался опцией и продлил контракт Николы Йовича до 2026 года

«Майами» сохранил Николу Йовича на еще один сезон

«Хит» воспользовались опцией и продлили контракт новичка сербского форварда на сезон-25/26.

27-й номер драфта-2022  станет ограниченно свободным агентом летом 2026 года, если до этого не подпишет продление контракта с «Майами».

В прошлом сезоне Никола в среднем набирал 7,7 очка, 4,2 подбора и 2,0 передачи в 46 матчах НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Miami Herald
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