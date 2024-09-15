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Межконтинентальный кубок ФИБА. «Уникаха» встретится со сборной G-лиги в финале, «Тасмания» и «Аль-Рияди» сыграют за 3-е место

Сегодня в Сингапуре завершится Межконтинентальный кубок ФИБА.

Испанская «Уникаха» и сборная G-лиги НБА определят победителя турнира. Австралийская «Тасмания» сыграет с ливанским «Аль-Рияди» за третье место.

Межконтинентальный кубок ФИБА

Сингапур

За 5-е место

Петру Атлетику – Кимса

15 сентября. 8:00

За 3-е место

Аль-Рияди – Тасмания

15 сентября. 11:00

Финал

Уникаха – G-лига Юнайтед

15 сентября. 14:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoУникаха
G-лига
Межконтинентальный кубок
Тасмания
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