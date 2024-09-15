Межконтинентальный кубок ФИБА. «Уникаха» встретится со сборной G-лиги в финале, «Тасмания» и «Аль-Рияди» сыграют за 3-е место
Сегодня в Сингапуре завершится Межконтинентальный кубок ФИБА.
Испанская «Уникаха» и сборная G-лиги НБА определят победителя турнира. Австралийская «Тасмания» сыграет с ливанским «Аль-Рияди» за третье место.
Межконтинентальный кубок ФИБА
Сингапур
За 5-е место
Петру Атлетику – Кимса
15 сентября. 8:00
За 3-е место
Аль-Рияди – Тасмания
15 сентября. 11:00
Финал
Уникаха – G-лига Юнайтед
15 сентября. 14:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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