Межконтинентальный кубок ФИБА. «G-лига Юнайтед» – «Тасмания», «Петру Атлетику» сыграет с «Аль-Рияди»

Сегодня в Сингапуре продолжился Межконтинентальный кубок ФИБА.

В третий игровой день группового этапа сборная G-лиги НБА сыграет с австралийской «Тасманией», ангольский «Петру Атлетику» встретится с ливанским «Аль-Рияди».

Межконтинентальный кубок ФИБА

Сингапур

Групповой этап

Группа А

Петру Атлетику – Аль-Рияди Ливан

13 сентября. 11:00

Положение команд: Уникаха Испания – 2-0, Аль-Рияди Ливан – 0-1, Петру Атлетику Ангола – 0-1.

Группа B

G-лига Юнайтед США – Тасмания Австралия

14 сентября. 8:00

Положение команд: G-лига Юнайтед США – 1-0, Тасмания Австралия – 1-0, Кимса Аргентина – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.