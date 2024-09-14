Межконтинентальный кубок ФИБА. «G-лига Юнайтед» – «Тасмания», «Петру Атлетику» сыграет с «Аль-Рияди»
Сегодня в Сингапуре продолжился Межконтинентальный кубок ФИБА.
В третий игровой день группового этапа сборная G-лиги НБА сыграет с австралийской «Тасманией», ангольский «Петру Атлетику» встретится с ливанским «Аль-Рияди».
Межконтинентальный кубок ФИБА
Сингапур
Групповой этап
Группа А
Петру Атлетику – Аль-Рияди Ливан
13 сентября. 11:00
Положение команд: Уникаха Испания – 2-0, Аль-Рияди Ливан – 0-1, Петру Атлетику Ангола – 0-1.
Группа B
G-лига Юнайтед США – Тасмания Австралия
14 сентября. 8:00
Положение команд: G-лига Юнайтед США – 1-0, Тасмания Австралия – 1-0, Кимса Аргентина – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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