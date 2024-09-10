НБА расширила использование видеоповторов при рассмотрении эпизодов вылета мяча в аут

НБА меняет правила в области использования видеоповторов.

Опротестованные тренерами команд эпизоды вылета мяча в аут теперь могут рассматриваться с учетом совершенных в рамках ситуации фолов.

Арбитры получат право просматривать нарушения, предшествующие выходу мяча за пределы площадки, и принимать решения в пользу игроков, на которых нарушили правила. Владение может остаться за командой, на баскетболисте которой нарушили правила, даже если он последним коснулся мяча.

Комитет по проведению соревнований единогласно рекомендовал новое правило совету управляющих лиги, который утвердил его сегодня.