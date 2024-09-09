Владимир Гомельский: «В «Зените» очень понравился Ксавьер Мун»
Владимир Гомельский оценил некоторых новобранцев «Зенита» и УНИКСа
«Тони Тэйлор сильного впечатления не произвел. Думаю, что я постоянно сравнивал его с Дмитриевичем. Но потенциал, определенно, есть.
В «Зените» Алекс Пойтресс в свою силу. Ксавьер Мун – очень понравился. Дуэйна Бэйкона я видел неоднократно. Он наберет форму и будет очень полезен. А вот Омари Спеллмен остается загадкой.
Аренда Руженцева в «Парму»? Для Самсона и его развития, как игрока – полезно. На позициях 3-го или 2-го номера в составе ЦСКА он не дополучал бы игрового времени», – написал эксперт в своей конференции.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Конференция Владимира Гомельского
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