Владимир Гомельский: «В «Зените» очень понравился Ксавьер Мун»

Владимир Гомельский оценил некоторых новобранцев «Зенита» и УНИКСа

«Тони Тэйлор сильного впечатления не произвел. Думаю, что я постоянно сравнивал его с Дмитриевичем. Но потенциал, определенно, есть.

В «Зените» Алекс Пойтресс в свою силу. Ксавьер Мун – очень понравился. Дуэйна Бэйкона я видел неоднократно. Он наберет форму и будет очень полезен. А вот Омари Спеллмен остается загадкой.

Аренда Руженцева в «Парму»? Для Самсона и его развития, как игрока – полезно. На позициях 3-го или 2-го номера в составе ЦСКА он не дополучал бы игрового времени», – написал эксперт в своей конференции.