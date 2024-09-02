Команда России 3х3 начала сбор, в рамках которого состоится выезд в Сербию

Команда России 3х3 начала тренировочный сбор

Сборная России будет заниматься в УТЦ «Новогорск» с 1 по 8 сентября, после чего отправится в Сербию до 16 сентября.

В учебно-тренировочном мероприятии принимают участие 4 игрока основной сборной. Это защитники Павел Алексиевич («Руна» 3х3, Москва, 29 лет, 187 см) и Станислав Шаров (Bionord Pro, Пермь, 29 лет, 191 см), форвард Владислав Карпов («Самара» 3х3, 27 лет, 196 см) и центровой Михаил Ермилов («Самара» 3х3, 24 года, 201 см).

Также в Новогорске тренируются 8 игроков сборной «до 24 лет». Это защитник Иван Чиганов (Khimki Power, Химки, 21 год, 195 см), форварды Глеб Кокорин (СПб ГБУ ДО СШОР «Академия баскетбола имени В.П. Кондрашина», Санкт-Петербург, 22 года, 197 см), Михаил Мамонтов («ПАРМА», Пермь, 19 лет, 196 см), Роман Олейников (АНО «Центр спортивной подготовки Обнинск», 18 лет, 195 см), Владимир Соловьев (Khimki Power, 23 года, 196 см), Александр Черевко (Khimki Power, 23 года, 197 см), Степан Чижиков (Khimki Power, 21 год, 197 см) и центровой Илья Богданов (Bionord Pro, 22 года, 201 см).

Вместе с командой на сборе работают старший тренер Алексей Жердев (Bionord Pro), тренеры Даниил Абрамовский (Khimki Power) и Дмитрий Приходько («Самара» 3х3), тренер по ОФП Георгий Артемьев (РФБ), врач спортивной медицины Сергей Наумов (ФМБА, РФБ), массажист Дмитрий Колчанов (РФБ) и менеджер Алёна Черненкова (РФБ).