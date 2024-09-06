Фрагискос Алвертис станет европейским послом от «Панатинаикоса»

Фрагискос Алвертис вернулся в «Панатинаикос»

Бывший звездный игрок клуба покинул должность генерального менеджера команды весной 2022 года после 32 лет сотрудничества с организацией. Алвертис вернулся в команду в качестве европейского посла.

«Никогда не нужно было больше минуты разговора с ним. Для меня очень важно воссоединиться с людьми, которых я очень хорошо знаю и с которыми работал несколько лет», – рассказал Алвертис о принятии решения после встречи с Димитрисом Яннакопулосом.