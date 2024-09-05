Мэджик Джонсон стал совладельцем женской футбольной команды «Вашингтон Спирит»

Мэджик Джонсон инвестировал в женский футбольный клуб

Легендарный баскетболист вошел в инвестиционную группу, владеющую «Вашингтон Спирит», командой лиги NWSL высшего американского дивизиона.

«Хочу помочь женскому футболу расти как виду спорта.

У меня 14 мировых чемпионских титулов, теперь хочу 15», – заявил Джонсон .

«Вашингтон Спирит» идет на втором месте в текущем сезоне чемпионата лиги.