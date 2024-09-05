Шакил О’Нил о худшем игроке всех времен: «Руди Гобер. Бен Симмонс тоже лузер»

Шакил О’Нил снова раскритиковал Руди Гобера

Легендарный центровой ответил на вопрос о худшем игроке всех времен в подкасте Complex.

«Руди Гобер . Бен Симмонс тоже лузер.

Если ты подписываешь контракт на 250 – покажи мне 250. Я смешно хожу, не могу повернуть голову, потому что отыграл на мои 120. А тут парни, которые отымели систему, получили деньги и ни черта не могут играть. Я их не уважаю. Это прямые факты.

Учителя, пожарные, доктора имеют реальную работу, но не получают ни черта», – прокомментировал свой выбор О’Нил.