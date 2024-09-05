Шакил О’Нил о худшем игроке всех времен: «Руди Гобер. Бен Симмонс тоже лузер»
Шакил О’Нил снова раскритиковал Руди Гобера
Легендарный центровой ответил на вопрос о худшем игроке всех времен в подкасте Complex.
«Руди Гобер. Бен Симмонс тоже лузер.
Если ты подписываешь контракт на 250 – покажи мне 250. Я смешно хожу, не могу повернуть голову, потому что отыграл на мои 120. А тут парни, которые отымели систему, получили деньги и ни черта не могут играть. Я их не уважаю. Это прямые факты.
Учителя, пожарные, доктора имеют реальную работу, но не получают ни черта», – прокомментировал свой выбор О’Нил.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, Complex
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости