Шакил О′Нил о росте популярности женской НБА: «Теперь мы должны дать им контракты, какие есть в НБА»
Шакил О′Нил порадовался росту популярности женской НБА
WNBA стала бить рекорды посещаемости и по просмотрам в год дебюта в лиге Кейтлин Кларк и Энджел Риз.
«Мне это нравится. Девчонки всегда здорово играли, всегда выкладывались по полной, рад, что у них теперь есть возможность показать себя. Они заслужили это.
Теперь мы должны дать им контракты, какие есть у некоторых парней в НБА», – считает легендарный центровой.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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