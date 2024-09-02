Шакил О′Нил о росте популярности женской НБА: «Теперь мы должны дать им контракты, какие есть в НБА»

Шакил О′Нил порадовался росту популярности женской НБА

WNBA стала бить рекорды посещаемости и по просмотрам в год дебюта в лиге Кейтлин Кларк и Энджел Риз.

«Мне это нравится. Девчонки всегда здорово играли, всегда выкладывались по полной, рад, что у них теперь есть возможность показать себя. Они заслужили это.

Теперь мы должны дать им контракты, какие есть у некоторых парней в НБА », – считает легендарный центровой.