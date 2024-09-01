Стеф Карри оценил опыт выступления на Олимпиаде: «12 из 10 по впечатлениям»
Стеф Карри был счастлив сыграть за сборную США
Разыгрывающий завоевал золотую медаль олимпийского баскетбольного турнира и был лучшим в составе сборной в полуфинале и финале.
«Моя семья пошла на жертвы, чтобы позволить мне вложиться в этот турнир, они дали мне возможность играть в баскетбол и получить незабываемое удовольствие.
Это один из тех моментов, которые определяют твою жизнь, когда ты оглядываешься на нее и на свой опыт.
Нереальное ощущение, особенно то, как все закончилось. Я снова почувствовал себя ребенком. 12 из 10 по впечатлениям», – заявил четырехкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
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